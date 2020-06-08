إيران ترد على دعوة ترامب إلى التفاوض حول ملفها النووي

وأضاف: "لسنا متفائلين بشأن دعوة السيد ترامب للتفاوض والاتفاق على أي شيء، ودعوته ليست إلا مسرحية سياسية"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتابع: "الولايات المتحدة تعرف ما يتعين عليها القيام به لتحقيق ظروف مؤاتية ودبلوماسية ناجحة مع إيران، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة، أن ثقتنا في صدق وجدية ونتائج المفاوضات قد تقوضت، ولتصحيح ذلك، يجب عليهم إعادة بناء كل ما دمروه من جديد".

وأضاف: "إيران أعلنت سابقا أنه إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على التفاوض معها، فيمكنها العودة إلى طاولة المفاوضات مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي، والتي تركتها هي نفسها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكر الجمعة الماضية في تغريدة له، إيران بعد عودة أمريكي كان محتجزا في إيران، وتم الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل مع واشنطن، وكتب: "شكرا لإيران.. لا تنتظروا لما بعد الانتخابات الأمريكية للتوصل إلى صفقة كبرى سأفوز. ستتوصلون إلى اتفاق أفضل الآن!".