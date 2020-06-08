ترامب: لن يتم حل الشرطة الأمريكية... و99% من رجالها عظماء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك أي حل للشرطة بعد دعوات لإلغاء تمويل جهة إنفاذ القانون في أعقاب وفاة رجل أسود على يد الشرطة في مينيابوليس، وما أثارته الحادثة من شرارة احتجاجات في أنحاء البلاد.

وحسب "رويترز" قال ترامب، متحدثًا في مناقشة مائدة مستديرة مع المسؤولين عن تطبيق القانون في البيت الأبيض ، إن 99 في المائة من رجال الشرطة هم أشخاص عظماء على الرغم من وجود بعض الفاسدين.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مطالب بتجريد التمويل أو إلغاء الشرطة بالجنون.

وكتب ترامب على تويتر: "القانون والنظام وليس بتجرد التمويل وإلغاء الشرطة. الديمقراطيون الراديكاليون اليساريون فقدوا عقلهم!".

وسبق أن قررت الغالبية العظمى من مجلس مدينة مينيابوليس إلغاء قسم الشرطة وسط احتجاجات حاشدة. وغالبًا ما يطالب المتظاهرون بتجريد الشرطة من التمويل.

هذا واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".