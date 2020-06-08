أردوغان يقول إنه وترامب اتفقا على "بعض القضايا" بشأن ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، المسائل الثنائية والتطورات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، حيث قال أردوغان إنهما اتفقا على "بعض القضايا" المتعلقة بالتطورات هناك.

وقرر الجانبان مواصلة التعاون الوثيق فيما يخص تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا الجارة البحرية لتركيا في المتوسط.

#عاجل | #أردوغان يبحث مع #ترامب هاتفيا التطورات الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 8, 2020

وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون (تي.آر.تي) الرسمي "قد تبدأ حقبة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة بعد مكالمتنا الهاتفية. اتفقنا على بعض القضايا" مضيفا أنه سيبحث موضوع ليبيا أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا.

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قال أردوغان "اتفقت مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد شرق المتوسط.. قررنا أن نقوم بعمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا".

وتابع أردوغان: "نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".

وقال الرئيس التركي: "نجدد دعوتنا من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد الانقلابي حفتر".

وأضاف أردوغان: "لا يمكن لشخص (حفتر) الذي يشكل خطرا دائما على مستقبل ليبيا أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "السراج وحكومته اتخذا دائمًا موقفًا إيجابيًا حيال الحل السياسي، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها الانقلابي حفتر ومليشياته" على حد وصفه.