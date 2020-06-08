بعد تهديدات شقيقة كيم... كوريا الشمالية تقطع الاتصال مع جارتها الجنوبية

قالت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في خطوة أولى تمهيدا لقطع جميع سبل الاتصال مع سيئول، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ترأس اجتماعا سياسيا لحزب العمال، اليوم الاثنين، ويأتي ذلك بعد تهديدات جريئة من شقيقته تجاه كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن القيادة الكورية الشمالية قولها: "لقد توصلنا إلى استنتاج أنه لم يعد لدينا ما يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات مع سلطات كوريا الجنوبية، التي تتسبب بمرور الوقت بخيبة أمل فقط".

وتعهدت كوريا الشمالية بإلغاء مكتب الاتصال بين الكوريتين، يوم الجمعة الماضي، بسبب المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ، المرسلة من كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة "يونهاب".

وإلى جانب إغلاق مكتب الاتصال، حذرت من تفكيك منطقة صناعية مغلقة حاليا في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية وإلغاء اتفاق للحد من التوتر العسكري يدعو إلى وقف جميع الأعمال العدائية على طول الحدود.

#عاجل: كوريا الشمالية تقرر قطع خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع جارتها الجنوبية "العدوّة" (بيونغ يانغ)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 8, 2020

وتعهدت كوريا الشمالية بوضع هذه التهديدات موضع التنفيذ، على الرغم من أن كوريا الجنوبية وعدت باتخاذ إجراءات تشريعية لحظر مثل هذا النشاط.



وكان مكتب الاتصال في كوريا الجنوبية قد حاول التواصل مع كوريا الشمالية في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يرد عليه الشمال، إلا أن المكالمة الهاتفية الختامية تم إجراؤها بين الكوريتين في الساعة الخامسة مساء كالمعتاد.

وهذه هي المرة الأولى التي لا تستجيب فيها كوريا الشمالية لاتصال هاتفي من مكتب الاتصال المشترك منذ افتتاح المكتب، وفقا لوكالة "يونهاب".

وعادة ما تجري الكوريتان اتصالين هاتفيين يوميا، أحدهما في التاسعة صباحا والثاني في الخامسة مساء من خلال مكتب الاتصال المشترك، وهذا منذ افتتاحه في سبتمبر من عام 2018 بعد لقاء قمة بانمونجوم التاريخي الذي جمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون .

وفي وقت سابق من هذا العام، أغلقت الكوريتان مكتب الاتصال السياسي مؤقتا بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، لكن ضباط الاتصال بينهما تواصلوا عبر خطوط الهاتف والفاكس التي تم إنشاؤها بين سيئول وبيونغ يانغ.