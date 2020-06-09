جونسون: وفاة جورج فلويد أثارت غضبا وشعورا بالظلم لا يمكن إنكاره

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن وفاة جورج فلويد في أمريكا أثارت غضبا وشعورا بالظلم لا يمكن إنكاره وعلى الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لمحاربة التحيز ضد السود والأقليات العرقية.

وحث جونسون البلاد على "العمل بشكل سلمي وقانوني" لهزيمة العنصرية والتمييز.

وقال رئيس الوزراء في بيان يوم أمس الاثنين "إن الحكومة لا يمكنها تجاهل الغضب و"الشعور بالظلم الذي لا يمكن إنكاره" الذي أثاره مقتل جورج فلويد.".

وأضاف، أن بريطانيا خطت خطوات كبيرة في معالجة العنصرية لكن يجب عليها أيضا "الاعتراف بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للقضاء على التحيز وخلق الفرصة".

طلب محافظ لندن صادق خان، من مسؤوليه وضع خطة عمل مع الجماعات لمعالجة العنصرية والتمييز وعدم المساواة. وقال خان، إن الاحتجاجات التي أعقبت وفاة جورج فلويد يجب أن تكون "محفزاً للتغيير".

وشارك الآلاف في مسيرات للدفاع عن السود في لندن وبعض المدن البريطانية الأخرى بعد مقتل المواطن الأمريكي، ذو البشرة السمراء، جورج فلويد في 25 مايو/ أيار، أثناء اعتقاله من قبل عناصر الشرطة.

وتسببت هذه الواقعة في اندلاع احتجاجات في العديد من المدن حول العالم ضد معاملة الشرطة للأقليات العرقية. وتوفي فلويد متأثرا بضغط رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لحوالي تسع دقائق.