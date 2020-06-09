كوريا الشمالية لا ترد على اتصالات هاتفية عسكرية من الجنوب

لم ترد كوريا الشمالية على مكالمات هاتفية دورية من كوريا الجنوبية عبر خطوط الاتصال الساخنة والعسكرية وذلك بعد أن تعهدت بقطع جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين بسبب المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ، المرسلة من كوريا الجنوبية.

نقلت صحيفة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية لم ترد على اتصال هاتفي من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن بين السفن العسكرية.

وقال مسؤولون في وزارتي التوحيد والدفاع، إن الشمال رفض الرد على سلسلة من المكالمات الهاتفية التي قام بها الجنوب صباح الثلاثاء عبر خطوط الاتصال العسكرية، بعد ساعات من الإعلان عن قرار قطع الاتصال.

وتتواصل السلطات العسكرية للكوريتين عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي، عادة مرتين يوميا في الـ 9:00 صباحا، والخامسة مساء.

ونقلت الوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن القيادة الكورية الشمالية قولها: "لقد توصلنا إلى استنتاج أنه لم يعد لدينا ما يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات مع سلطات كوريا الجنوبية، التي تتسبب بمرور الوقت بخيبة أمل فقط".

وقالت كوريا الشمالية، يوم أمس الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في خطوة أولى تمهيدا لقطع جميع سبل الاتصال مع سيئول، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أغلقت الكوريتان مكتب الاتصال السياسي مؤقتا بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، لكن ضباط الاتصال تواصلوا عبر خطوط الهاتف والفاكس التي تم إنشاؤها بين سيئول وبيونغ يانغ.