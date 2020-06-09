تحطم هيكل "إف-35" الحديثة خلال هبوطها في ولاية أمريكية

كشف المتحدث باسم القاعدة الجوية الأمريكية في ولاية يوتا، اليوم الثلاثاء، عن تحطم هيكل مقاتلة أمريكية من طراز الجيل الخامس "إف 35 " خلال عملية الهبوط.

نقلت وكالة "سبوتنيك" كلام المتحدث باسم القاعدة الجوية الأمريكية الذي قال: "خلال عملية هبوط مقاتلة حديثة من طراز "إف 35" تحطم الهيكل الرئيسي بعد قيامها بتدريبات جوية دورية".

وأضاف المتحدث قائلا: "الطيار بخير ولم يصب ويخضع حاليا لفحص طبي وفتح تحقيق بموضوع الحادثة وأسباب تحطمها".

وأشار المتحدث عن إغلاق المدرج الجوي في القاعدة لإعطاء الخبراء الوقت الكافي لمعاينة الحادث.

وفي وقت سابق، تحطمت مقاتلة من الجيل الخامس "إف-35"، تابعة لسلاح الجو الأمريكي، في ولاية فلوريدا، التي تعتبر ثالث حادث تحطم خلال عام.