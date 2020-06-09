الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا بلا أعراض

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و21 حالة حاملة للمرض وبلا أعراض في بر الصين الرئيسي بنهاية أمس الاثنين.

وقالت اللجنة إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. وكانت اللجنة قد أعلنت قبل يوم عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض. وفقا لـ "رويترز".

وبهذا يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83043 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

ولا تحصي الصين حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي ينقله الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/ يناير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.