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    البيت الأبيض محاصر أثناء احتجاجات «جورج فلويد» في واشنطن، الحرس الوطني الأمريكي، الولايات المتحدة 4 يونيو 2020

    الديمقراطيون يطالبون ترامب بإزالة سياج يطوق حديقة البيت الأبيض على الفور

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    الموضوع:
    احتجاجات جورج فلويد (83)
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    طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإزالة السياج حول حديقة "لافاييت بارك" بالقرب من البيت الأبيض.

    موسكو - سبوتنيك. وقالت بيلوسي، في رسالة إلى ترامب، نشرت على موقعها الرسمي، وكذلك في حسابها في تويتر: ""ندعوكم لأن تفتحوا على الفور حديقة لافاييت العامة، فهي مكان، منذ زمن بعيد، يمكن أن يتجمع فيه الأمريكيون لممارسة حقوقهم الدستورية بحرية في المنطقة المجاورة مباشرة للبيت الأبيض".

    وكتب قادة الديمقراطيين: "جعلكم هذه الحديقة العامة الفريدة، الواقعة في قلب عاصمة بلدنا، شيئاً مشابهاً لمنطقة عسكرية، يحرم المواطنين من الوصول إلى الحديقة ويرسل إشارة أكثر رعباً للجمهور الأمريكي والناس في جميع أنحاء العالم".

    البيت الأبيض
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    لحظة إقامة سياج عازل حول البيت الأبيض… فيديو

    من وجهة نظرهما (بيلوسي وشومر) ، فإن ادعاء إدارة ترامب بأن إغلاق الحديقة مطلوب لأسباب أمنية غير كافٍ.

    وكتبت بيلوسي، موقعة الرسالة: "يجب أن يكون هذا المنتزه الفريد رمزًا للحرية والانفتاح، وليس منطقة عسكرية، حيث اعتصم الرئيس ترامب خوفًا من المحتجين المطالبين بالعدالة".

    وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي كايلي ماكيناني، إن قرار إزالة السياج الممتد حول البيت الأبيض لم يتخذ بعد.

    هذا واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأميركي من أصل أفريقي، جورج فلويد، يوم 25 مايو/ أيار الماضي، إثر تعامل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن.

    وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى. ووجهت تهم للشرطي بالقتل ولثلاثة آخرين بالتواطؤ في القتل.

    قبل أسبوع ، وسّعت وكالات الأمن الفدرالية محيط الأمن حول مسكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ليشمل "لافاييت بارك" على الجانب الشمالي من البيت الأبيض. والآن الحديقة محاطة بسياج حديدي يبلغ طوله نحو مترين.

    الموضوع:
    احتجاجات جورج فلويد (83)

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    الكلمات الدلالية:
    تشاك شومر, نانسي بيلوسي, الحزب الديمقراطي, أخبار الرئيس دونالد ترامب, دونالد ترامب, البيت الأبيض, أمريكا
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