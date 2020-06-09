إيران: الحكم على إيراني بالإعدام قدم معلومات عن مكان "سليماني" لأمريكا والموساد

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الحكم على إيراني متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بالإعدام لتقديمه معلومات عن مكان القائد العسكري قاسم سليماني.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن "حكم الإعدام سينفذ قريبا في حق مواطن إيراني قدم معلومات إلى أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية حول مكان القائد الأعلى للقوات الإيرانية قاسم سليمان".

وأضاف "محمود موسوي مجد أحد جواسيس وكالة المخابرات المركزية والموساد حكم عليه بالإعدام"؛ وفقا لـ"رويترز".

وأوضح "لقد أعطى مكان الشهيد سليماني لأعدائنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت في بيان لها، تنفيذها ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وردت إيران على مقتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، في عملية وصفها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، مضيفا أنه ينبغي على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة.

ورغم استمرار التوتر في المنطقة، فإن طهران وواشنطن أعلنتا التهدئة بعد هذا الهجوم.

وفي إشارة إلى قرار قتل سليماني، سبق وأن قال الرئيس الأمركي دونالد ترامب: "فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وأضاف ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر/ كانون الأول، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.