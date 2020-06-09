فيديو جديد يكشف لحظات وحقيقة ما قبل اعتقال وخنق جورج فلويد

انتشر على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قيل أنه قبل فترة وجيزة من مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور الحادثة من أولها حيث صورتها إحدى كاميرات المحال التجارية وتبين خلالها أن جورج فلويد كان غير قادر على الوقوف على أقدامه وكأنه مخمور أو تعاطى حبوب مخدرة.

In the interest of the public, there is new surveillance footage of George Floyd’s arrest in the moments prior to his death. Make what you will of it.



Parts of this video were shown on CNN, but much of it was edited out.



Part 1/2:pic.twitter.com/79fK6TLuyy — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 9, 2020

وثقت الفيديو مقاومة جورج فلويد لعناصر الشرطة في بادئ الأمر من خلال رفضه الجلوس في السيارة وبدا مشوشا وبحالة غير طبيعية قبل أن تقوم الشرطة باستدعاء الدعم اللوجستي لمواجهة وتوقيف فلويد.

وكانت مصادر أمريكية قد كشفت أن تشريح الجثة من قبل الطبيب الشرعي وجد مادة الفنتانيل في جسم فلويد.

ووجه المدعي العام في مدينة مينابوليس، مايك فريمان، تهمة القتل إلى ضابط الشرطة السابق ديريك شوفي، الذي نفذ عملية القتل بحق الفتى الأمريكي الأسود، جورج فلويد.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".