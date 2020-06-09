"الصحة العالمية" تعلن دعمها للاحتجاجات ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان، أن المنظمة تدعم الاحتجاجات ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم، داعيا المتظاهرين للالتزام بقواعد الصحة.

وقال جيبريسوس "تدعم منظمة الصحة العالمية بالكامل مبدأ المساواة والحركة العالمية ضد العنصرية، نرفض التمييز بكافة أشكاله".

وأضاف "نحث جميع المحتجين حول العالم للتظاهر بشكل آمن".

وأشار إلى ضرورة "الحفاظ على مسافة متر بين شخص وآخر، ونظافة اليدين، وغطاء الأفواه عند السعال، ووضع الكمامة خلال المشاركة في الاحتجاجات".

وتابع "نذكر الجميع بضرورة البقاء في المنزل إذا شعرتم بالمرض والاتصال بمقدمي الرعاية الصحية".

وأجج مقتل المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

يذكر أن فلويد توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس.