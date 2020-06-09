الاتحاد البرازيلي ينشئ صندوقا لدعم الأندية الرياضية

أنشأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم صندوق إغاثة بقيمة 100 مليون ريال برازيلي (20.74 مليون دولار) لمساعدة أندية الدرجة الأولى على التغلب على الآثار المالية لجائحة "كوفيد-19".

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان إنه سيخصص 15 مليون ريال لأندية دوري الدرجة الثانية، وفقا لـ "رويترز".

وتوقف النشاط الكروي منذ مارس/ آذار، بسبب الجائحة بينما تعاني الأندية في التعامل مع خسارة إيرادات أيام المباريات وبيع التذاكر.

وسبق للاتحاد البرازيلي أن منح 19 مليون ريال للأندية في الدرجتين الثالثة والرابعة في منافسات الرجال إلى جانب الدرجتين الأولى والثانية في منافسات السيدات.

ولدى البرازيل أكبر حصيلة وفيات في أمريكا الجنوبية بسبب فيروس كورونا، حيث توفي أكثر من 37 ألف شخص.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.