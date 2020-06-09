رايس تتهم خصوم أمريكا باستغلال حادث فلويد لتأجيج الفتن والتفرقة

علقت وزيرة ​الخارجية الأمريكية​ السابقة، ​كونداليزا رايس​، يوم أمس الاثنين، على الأحداث في الولايات المتحدة، معتبرة أن دولا تحاول استغلال الحادثة لشن حملات سلبية ضد بلدها.

وقالت رايس خلال مقابلة تلفزيونية على قناة " CBSNews" الأمريكية إنها تتهم كلا من​ ​روسيا​ و​إيران​ و​الصين​ بمحاولة استغلال مقتل ​جورج فلويد​ لشن حملات دعاية سلبية.

وأشارت إلى أنه "لا يوجد عذر أو مبرر للإجرام والنهب" الذي ضرب عددا من المدن الأمريكية خلال أعمال الشغب العنيفة التي اندلعت خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت رايس، قائلة: "أعتقد دوماً أن أعظم قوة لأمريكا​ هي أننا بلد يمكنك أن تأتي فيه من ظروف متواضعة وأن تحقق أشياء عظيمة، ولقد عملنا بجد واجتهاد يوميا، بالرغم من تاريخنا المؤلم، لوضع لبنة فوق الأخرى لبناء كيان متحد ومثالي بالنسبة لنا جميعاً".

وتابعت، قائلة: "وأود أن أقول لهؤلاء (خصوم أمريكا)، وخاصة في أماكن مثل الصين وروسيا وإيران، الذين ربما يرغبون في استغلال هذا النوع من الدعاية العدائية السلبية، يجب الابتعاد عن السخافات".

وواصلت رايس، قائلة: إن "هذه ليست ساحة ميدان ​السلام​ السماوي في بكين حيث تم دهس المواطنين، الذين اختلفوا مع ​الحكومة​". ولا يتشابه هذا الحادث مع "غزو شبه جزيرة القرم حيث قامت ​موسكو​ باحتلال أراضي يمتلكها جيرانها. كما أنها ليست ​الثورة​ الخضراء في إيران حيث تم قتل المواطنين عن عمد لمجرد أنهم لم يتفقوا مع الحكومة الثيوقراطية حكم ​ايران​".

وأضافت: "وحتى أود أن أقول لأصدقائنا في الخارج، في أماكن مثل ​أوروبا​، حيث أرى ​مظاهرات​ لدعم ما يحدث هنا، شكرا لكم على دعمكم، ولكن يرجى النظر في المرآة"،

وأوضحت رايس موجهة حديثها للمتظاهر الأوروبي: "اسأل نفسك، في بلدان بأوروبا وفي جميع أنحاء ​العالم​، ماذا تفعل حيال عدم المساواة العرقية والإثنية لديكم؟ لقد تحسنت أمريكا لأننا كنا على استعداد لمواجهة مشاكلنا. وسنواجه مشاكلنا مرة أخرى. ونحن نواجه مشاكلنا الآن".

واختتمت رايس، قائلة: "إنني لست بحاجة حقاً إلى تلقي محاضرة من جانب ​فلاديمير بوتين​ و​شي جين بينغ​ حول الاحتجاج السلمي، بينما هم أنفسهم قاموا باستخدام قواتهم لقتل أبناء شعوبهم لمجرد تعبيرهم عن رغبتهم في انتقاد الحكومة. إن هذا لا يحدث هنا في ​الولايات المتحدة​".