السفارة الفنزويلية في واشنطن: حفتر زار فنزويلا منذ فترة والتقى مادورو للتعاون

كشفت السفارة الفنزويلية، يوم أمس الاثنين، معلومات عن زيارة قام بها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى فنزويلا.

ونشرت السفارة الفنزويلية في ​واشنطن المعارضة لنظام مادورو في فنزويلا على موقعها الرسمي، معلومات مؤكدة بزيارة قام بها حفتر إلى فنزويلا.

وجاء التأكيد عبر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي أشار عبر مصادره الخاصة عن هذه الزيارة السرية التي قام بها خليفة حفتر إلى فنزويلا للقاء نيكولاس مادورو والبحث في إمكانية التعاون بينهما.

وكتبت السفارة على موقعها أن المشير ​خليفة حفتر​ كان في ​فنزويلا​ تحت حماية نظام ​نيكولاس مادورو​.

كما أشارت إلى "التمويل المباشر وغير المباشر من قبل دكتاتورية نيكولاس مادورو للإرهاب الدولي"، متهماً السلطات الفنزويلية بـ"محاولة زعزعة الاستقرار في بعض الدول".