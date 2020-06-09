مع تسجيل أكبر زيادة في إصابات كورونا... إندونيسيا تستأنف الرحلات الجوية الداخلية

أعلنت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، استئناف جميع رحلات الركاب الداخلية بشرط ألا تتجاوز الشركات 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية واتباع قواعد صارمة.

وبدأ تطبيق القواعد، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تسجيل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير النقل، بودي كاريا سومادي، قوله إن القواعد الجديدة بخصوص الرحلات الجوية جاءت بعد مشاورات مع شركات الطيران وقوة المهام المعنية بالتعامل مع مرض كوفيد-19 ووزارة الصحة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الانترنت: "إدارة النقل في الوضع الطبيعي الجديد تحددها الجوانب الصحية... نأمل أن يواصل الناس الإنتاج، لكن في أمان".

ومن بين القواعد إلزام جميع المسافرين بوضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقديم شهادة صحية حديثة بالخلو من فيروس كورونا المستجد، وفقا للوزير.