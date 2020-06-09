مدينة مشهد الإيرانية تفتح أبوابها أمام الزوار

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، فتح أبواب المراقد المقدسة في مدينة مشهد الإيرانية أمام الزوار، بعد أشهر على الإغلاق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فتحت أبواب مدينة مشهد أمام الزوار بعد حوالي 3 أشهر على الإغلاق، والتي يتواجد فيها مرقد "الإمام علي بن موسى الرضا"، الذي يقصده الآلاف سنويا.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، بتاريخ 17 مارس / آذار، إغلاق جميع العتبات المقدسة والمساجد في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبدورها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم، بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 175927.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم تسجيل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونوهت المتحدثة إلى وجود 2639 إصابة في حالة حرجة يخضعون للعناية المركزة، وتسجيل 74 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8425 شخصا.