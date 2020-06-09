الصين تحذر طلابها من السفر للدراسة في أستراليا

نصحت الصين الطلاب بالتفكير بعناية قبل اختيار أستراليا للدراسة في مؤسساتها التعليمية، وذلك على خلفية مخاوف بشأن التمييز ضدهم في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن العديد من الصينيين تعرضوا للإساءة اللفظية أو الاعتداء عليهم في أستراليا، وتم تمزيق العلم الوطني الصيني.

وحذرت الصين ، يوم الجمعة، السياح ودعتهم لتجنب السفر إلى أستراليا، بحسب صحيفة "تشاينا مورنينج هيرالد".

ويعتقد المحللون أن بكين تريد معاقبة الحكومة الأسترالية لمطالبتها بإجراء تحقيق في طريقة تعاملها مع الوباء الذي بدأ انتشاره في الصين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد دعا، في أبريل/ نيسان الماضي، كل أعضاء منظمة الصحة العالمية إلى التعاون في دراسة مستقلة مقترحة حول كيفية انتشار فيروس كورونا.

وتواصل موريسون مع عدد من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وفي تصعيد لدعوته، طالب موريسون كل أعضاء منظمة الصحة العالمية بالمشاركة في التحقيق.

وقال في لقاء مع صحفيين في كانبيرا "حين تتوجه إلى عضو في منتدى مثل منظمة الصحة العالمية، فمن المفترض أن تجد مسؤوليات والتزامات مرتبطة بذلك".

وتابع قائلا "نود أن يكون العالم أكثر أمانا فيما يتعلق بالفيروسات... وأرجو أن تشاركنا أي دولة أخرى، سواء كانت الصين أو غيرها، ذلك الهدف".