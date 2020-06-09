محارب إيراني يضرم النار في جسده وينتحر أمام مؤسسة ضحايا الحرب... فيديو

لقي أحد المحاربين القدامى في القوات المسلحة الإيرانية مصرعه، بعدما أضرم النار في جسده أمام مؤسسة ضحايا الحرب العراقية.

وقال مسؤول، بحسب ما نقل راديو "فاردا"، إن أحد المحاربين القدامى من الجرحى ويدعى جهانغير آزادي ميان كوهي، توفي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى بعدما أضرم النار في جسده.

وزعم مسؤولون أن جهانغير آزادي ميان كوهي، كان يعاني من خلافات عائلية.

خودسوزی یک جانباز مقابل بنیاد شهید کرمانشاه



این فیلم را مخاطبی که در محل بوده، برایم فرستاده. از قضا مدیرکل بنیاد شهید کرمانشاه نیز خبر را تایید کرده و گفته: «او به برای دریافت تسهیلات به بنیاد مراجعه کرده که با وام وی موافقت شده، اما گویا این فرد دارای اختلافات خانوادگی بوده» pic.twitter.com/3R4GZSwXER — مصطفی فقیهی (@Faghihimostafa1) June 8, 2020

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينتحر فيها قدامى المحاربين في الحرب الإيرانية العراقية، أمام مباني مؤسسة الشهداء والجرحى.

يذكر أن العام الماضي حدثت أربع عمليات انتحار مماثلة، في أقل من ثلاثة أشهر.