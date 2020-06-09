إيران تقدم مقترحا جديدا بشأن تحقيقات سقوط الطائرة الأوكرانية

قال محسن بهاروند مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية الإيرانية، إن بلاده مستعده للتفاوض مع كييف بشأن حادث سقوط الطائرة الأوكرانية.

وأوضح بهاروند، خلال مباحثاته، اليوم الثلاثاء، مع سفير أوكرانيا في طهران سرغئي بورديلياك: "طهران مستعدة للتفاوض مع كييف للتسريع في وتيرة حل قضية الصندوق الأسود فيما يخص حادث سقوط طائرة الاوكرانية وتسديد مبالغ التعويض إلى عوائل الضحايا وغيرها من القضايا ذات الصلة بهذه الواقعة المؤلمة"، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وبحسب الوكالة، ناقش الجانبان في هذا اللقاء الأبعاد المختلفة لحادث سقوط طائرة الركاب الأوكرانية، وآخر المستجدات ذات الصلة بهذا الموضوع.

وأكد بهاروند استعداد بلاده للتفاوض "في أي زمان ومكان مع الجانب الأوكراني حول موضوع الصندوق الأسود وتسديد مبالغ التعويض إلى أسر الضحايا وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الحادث المؤلم".

ومن جانبه رحب السفير الأوكراني باقتراح الجانب الإيراني، لافتا إلى أنه "سينقل الأمر إلى المسؤولين المعنيين في بلاده وإعلام طهران بنتيجة ذلك".

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" في طهران بعد دقائق من إقلاعها؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وأقرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب؛ إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.