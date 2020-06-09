إيران تعلق مجددا على احتجاجات أمريكا وتوجه نداء إلى جميع الدول

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نداء إلى جميع الدول، داعيا إياها إلى سماع صرخات الشعب الأمريكي ضد الظلم والتمييز العنصري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكن الظلم والقمع والتمييز ضد شعب بلد واضح في الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "نحن كدولة مستقلة تسعى إلى تحقيق العدالة، لا يمكننا تجاهل أصوات المظلومين ونشهد انتهاك حقوق المضطهدين في أمريكا لسنوات عديدة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قائلا: "منذ وقت العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن في القرن الحادي والعشرين استمر هذا الظلم والتمييز ضد جزء من المجتمع الأمريكي، والآن برز كانفجار اجتماعي، وأطلق صرخة مظلوميته المكبوتة منذ قرون".

وأردف موسوي: "من المناسب نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول العالم، أن نستمع ونسمع هذه الصرخة لتظلمات الشعب الأمريكي، ونأمل من الحكومة الأمريكية التي طالبت دوما دولا أخرى وتشدقت بحقوق الإنسان والسلام في الدول الاخرى ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية، وطرحت مثل هذه الادعاءات، أن تطبق الآن هذه الشعارات التي أطلقتها وتمنح الحرية للشعب الأمريكي".

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".