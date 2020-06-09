بشرى لمرضى كورونا... شركة كورية تعلن عن عقار قضى على الفيروس

زفت شركة "دايوونغ" للأدوية خبرا سارا عن نتائج عقار قضى على فيروس كورونا في تجارب أجرتها.

وبحسب "رويترز"، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية أن عقارها "نيكلوساميد" المضاد للطفيليات قضى على فيروس كورونا المستجد في رئة الحيوانات.

وقالت الشركة إن "الدواء التجريبي المضاد للفيروسات قضى تماما على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس، وعالج الالتهابات".

وأشارت إلى أنها تعتزم بدء تجارب سريرية على البشر، في تموز/ يوليو المقبل.

وتسارع شركات الأدوية على مستوى العالم لتطوير علاجات لمرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جيون سينج-هو، الرئيس التنفيذي لشركة دايوونغ لـ"رويترز"، إن 3 شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار نيكلوساميد كعلاج لفيروس كورونا، لكن دايوونغ هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

ولفت إلى أن الشركة تجري اختبارات على النمس، منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأكد أنه "استنادا إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، نخطط لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام".