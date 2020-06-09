النائب العام الأمريكي يكذب ترامب حول سبب هروبه للقبو أثناء الاحتجاجات

أثار النائب العام الأمريكي، وليام بار، جدلا مرة أخرى، بحديثه عن اختباء الرئيس دونالد ترامب في القبو، وسط اندلاع احتجاجات واسعة أمام البيت الأبيض.

وناقض النائب العام ما قاله ترامب، عندما سئل خلال مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية، عن سبب نقل الرئيس إلى قبو البيت الأبيض أثناء الاحتجاجات، مؤكدا أن الأمور "كانت سيئة للغاية" بسبب المظاهرات أمام البيت الأبيض.

وقال بار : "كانت ردة فعل خلال 3 أيام على التظاهرات العنيفة التي كانت أمام البيت الأبيض مباشرة. الكثير من الإصابات لضباط الشرطة والحرق العمد".

وأضاف: "كانت الأمور سيئة للغاية، لذا أوصى أفراد الخدمة السرية بنزول الرئيس إلى القبو. لا يمكن حدوث ذلك في بلادنا".

يأتي ذلك على عكس ما قاله ترامب، من أن الواقعة سببها كان ذلك للتفتيش لفترة وجيزة جدا.

وقال ترامب: "لقد ذهبت خلال النهار، وكان ذلك لفترة زمنية قصيرة. وكان ذلك للتفتيش، لم تكن هناك اي مشكلة خلال اليوم".

وشهد محيط البيت الأبيض، خلال الأسبوع الماضي، احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي، صاحب البشرة السمراء، جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل أفراد الشرطة.