قبرص تبدأ فتح المطارات باستقبال 22 زائرا من إسرائيل

أعادت قبرص، اليوم الثلاثاء، فتح مطاراتها بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إجراءات عزل عام.

ورحب يانيس كاروسوس وزير النقل القبرصي، بوصول 22 زائرا من إسرائيل في مطار لارناكا، وقال إن بلاده خالية فعليا من الفيروس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال نائب وزير السياحة، سافاس بيرديوس: "هدفنا هو الوصول إلى 30 في المئة مما كنا عليه في العام الماضي".

وأضاف أن الإرشادات الصحية أصبحت أكثر صرامة وأن السلطات ستتحمل تكاليف العلاج الطبي لأي زائر تثبت إصابته بكوفيد-19 وهو في الجزيرة.

وقال: "هذا مهم جدا بالنسبة لنا. أن نظهر للناس أن هذا مقصد آمن وفيه نظام صحي يعتمد عليه".

وسجلت قبرص 18 وفاة فقط و970 حالة إصابة بفيروس كورونا وانخفض عدد الإصابات الجديدة اليومي لما يُعد على أصابع اليد الواحدة.