كوريا الشمالية تنفذ تهديدها... ودفاع الجنوبية يعلق

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن نظيرتها الشمالية لم ترد على اتصالاتها الهاتفية العسكرية اليوم الثلاثاء.

والسلطات العسكرية في الكوريتين تجري مكالمات هاتفية منتظمة مرتين في اليوم، في الساعة 9 صباحًا والساعة 4 مساءً، عبر خطوط الاتصال الشرقية والغربية حتى أمس الاثنين.

وقالت تشوي هيون-سو المتحدثة باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية: "لم تستجب كوريا الشمالية لمكالماتنا عبر خطوط الاتصال العسكرية هذا الصباح"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقالت المتحدثة: "سنواصل مراقبة الوضع"، رافضة الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع، في وقت لاحق اليوم، أن كوريا الشمالية لم ترد أيضا على المكالمة الهاتفية العادية الثانية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت كوريا الشمالية، ظهر اليوم الثلاثاء، إنها ستغلق تمامًا خط التواصل مع كوريا الجنوبية، وكذلك الخطوط الساخنة بين الجيشين ورئيسي البلدين، احتجاجًا على ما اسموه "فشل سيئول في منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال عبر البالونات".

وتهدف الخطوط الساخنة العسكرية إلى منع وقوع صدامات عرضية بين الكوريتين، وقد تم استخدام خط الاتصال العسكري على الساحل الغربي على وجه الخصوص لإرسال الإشعارات إلى الجانب الكوري الشمالي.