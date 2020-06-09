وفاة رئيس بوروندي إثر أزمة قلبية

أعلنت حكومة جمهورية بوروندي، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الحالي للبلاد، بيير نكورونزيزا عن عمر يناهز الـ56 عاما.

وقالت الحكومة، في بيان لها على "تويتر": "تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الأسى وفاة الرئيس، بيير نكورونزيزا ، بصورة مفاجئة في مستشفى في مقاطعة كاروزي نتيجة نوبة قلبية في 8 يونيو/ حزيران".

وقالت السلطات في بوروندي إن "نكورونزيزا توجه إلى مقاطعة نغوزي، في 6 يونيو/ حزيران، لمشاهدة مباراة في الكرة الطائرة، وأصابته وعكة صحية ليلة الأحد، وتم نقله إلى المستشفى".

وأضافت أنه "في 8 يونيو/ حزيران، ساءت حالته بشكل حاد، وأصيب بنوبة قلبية وتوفي على الرغم من جهود الأطباء".