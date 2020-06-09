بولتون: ما قامت به كوريا الشمالية يشبه "تفجير قنبلة"

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، على إعلان كوريا الشمالية إغلاق خطوط التواصل والاتصالات العسكرية مع كوريا الجنوبية.

وكتب بولتون، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: " أعلنت كوريا الشمالية أنها ستوقف كل الاتصالات مع جارتها الجنوبية، بسبب منشورات عابرة للحدود ضد الحكومة الكورية الشمالية"، مضيفا: "هذا الرد، الذي يشبه تفجير قنبلة، يعد دليلا إضافيا على أن بيونغ يانغ، ليست جادة في المفاوضات الخاصة بنزع الأسلحة النووية".

وأعلنت كوريا الشمالية، ظهر اليوم الثلاثاء، إنها ستغلق تمامًا خط التواصل مع كوريا الجنوبية، وكذلك الخطوط الساخنة بين الجيشين ورئيسي البلدين، احتجاجًا على ما اسموه "فشل سيئول في منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال عبر البالونات".

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن نظيرتها الشمالية لم ترد على اتصالاتها الهاتفية العسكرية، اليوم الثلاثاء.

North Korea announced it will cut off all communication with South Korea over anti-Pyongyang leaflets crossing the border. This explosive response is just more evidence that North Korea is not serious about negotiating on its nuclear weapons program https://t.co/3p99P0vBBd — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 9, 2020

وتجري السلطات العسكرية في الكوريتين مكالمات هاتفية منتظمة مرتين في اليوم، في الساعة 9 صباحًا والساعة 4 مساء، عبر خطوط الاتصال.

وتهدف الخطوط الساخنة العسكرية إلى منع وقوع صدامات عرضية بين الكوريتين، وقد تم استخدام خط الاتصال العسكري على الساحل الغربي على وجه الخصوص لإرسال الإشعارات إلى الجانب الكوري الشمالي.