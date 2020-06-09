أمريكا تدعو كوريا الشمالية لاستئناف الحوار مع جارتها الجنوبية

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستاءة من قرار وقف الحوار مع كوريا الجنوبية، وتدعو بيونغ يانغ إلى استئناف الدبلوماسية والتعاون.

واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة دائماً أيدت التقدم في العلاقات الكورية، ونحن مستاؤون من تصرفات كوريا الشمالية الأخيرة. نحن ندعو كوريا الشمالية للعودة إلى الدبلوماسية والتعاون. وما نزال في تنسيق متين مع حليفنا، جمهورية كوريا فيما يتعلق بالجهود للتفاعل مع كوريا الشمالية".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في خطوة أولى تمهيدا لقطع جميع سبل الاتصال مع سيؤول، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بحجة نشر منشورات مناهضة لكوريا الشمالية من قبل مجموعات من الفارين الذين يعيشون في الجنوب.

وتهدف الخطوط الساخنة العسكرية إلى منع وقوع صدامات عرضية بين الكوريتين، وقد تم استخدام خط الاتصال العسكري على الساحل الغربي على وجه الخصوص لإرسال الإشعارات إلى الجانب الكوري الشمالي.