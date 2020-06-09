فنلندا تعيد فتح سفارتها في العراق

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا استأنفت عملها في بعثتها الدبلوماسية ببغداد، التي توقف عملها يوم 17 آذار/مارس الماضي، بسبب الوضع المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد.

هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الفنلندية: "استأنفت السفارة الفنلندية في بغداد عملها في الـ9 من حزيران/يونيو. وبسبب الوضع الأمني ​​العام في البلاد، توصي وزارة الخارجية بتجنب أي سفر إلى العراق ولسنوات عديدة. لا تزال التوصية سارية. كما أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في العراق صعب أيضاً".

وعلقت فنلندا خلال انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، العمل في سفارتين اثنتين لها، وذكرت وزارة الخارجية يوم 29 آذار/مارس الماضي، أنه بالإضافة إلى بغداد، جرى تعليق عمل البعثة الدبلوماسية في يانغون بميانمار.

ويوجد لدى فنلندا مكاتب تمثيلية في 171 دولة حول العالم. في رابطة الدول المستقلة، لها سفارات في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا ومولدوفا وقنصليات في قيرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان ومكتب في بيلاروس.