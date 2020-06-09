من بينها فتح المسارح ودور السينما... أردوغان يعلن إجراءات لتخفيف الحجر الصحي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عددا من الإجراءات لتخفيف الحجر الصحي المفروض على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19".

أنطاكيا - سبوتنيك . وقال أردوغان، في خطاب: "ستعود المسارح و دور السينما وصالات الأفراح إلى نشاطها في 1 يوليو/تموز المقبل وفق القواعد المحددة"، مضيفا أنه "تم تمديد موعد إغلاق المطاعم والمقاهي من الساعة 10 حتى الساعة 12 منتصف الليل".

وتابع الرئيس التركي "سيتمكن المواطنون الذين تتجاوز أعمارهم الـ 65 عاما من الخروج إلى الشوارع بين الساعة الـ 10 صباحا والـ 8 مساء، وكل من هم دون سن الـ 18 سيتمكنون من الخروج إلى الشوارع برعاية والديهم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 407 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.