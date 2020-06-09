زلزال بقوة 5.7 يضرب جنوبي إيران

ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال كان في محافظة فارس على بعد 22 كم من قرية بيرام و239 كم عن شيراز (أكبر مدينة في المحافظة)، وبعمق 10 كم.
Matthew 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences,➡ and earthquakes, in divers places.— ✞he Beginning of Sorrows (@BillyNightTrain) June 9, 2020
5.5 & 5.7 - Southern Iran - Tue, 9 Jun 2020 17:18:14 UTC (13:18 EDT) https://t.co/LkPqlX68dX pic.twitter.com/Bshb2fUgOL
وتم تسجيل الزلزال في الساعة 21.48 بالتوقيت المحلي، ووفقا للمركز فقد وقع زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة في نفس المنطقة قبل ساعة من الزلزال الثاني.
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