زلزال بقوة 5.7 يضرب جنوبي إيران

أعلن مركز رصد الزلازل الإيراني عن حدوث زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك في جنوبي البلاد.

ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال كان في محافظة فارس على بعد 22 كم من قرية بيرام و239 كم عن شيراز (أكبر مدينة في المحافظة)، وبعمق 10 كم.

Matthew 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences,➡ and earthquakes, in divers places.



5.5 & 5.7 - Southern Iran - Tue, 9 Jun 2020 17:18:14 UTC (13:18 EDT) https://t.co/LkPqlX68dX pic.twitter.com/Bshb2fUgOL — ✞he Beginning of Sorrows (@BillyNightTrain) June 9, 2020

وتم تسجيل الزلزال في الساعة 21.48 بالتوقيت المحلي، ووفقا للمركز فقد وقع زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة في نفس المنطقة قبل ساعة من الزلزال الثاني.