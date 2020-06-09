عثر عليه في الجولان المحتل… الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في فقد جهاز اتصال لاسلكي مشفر 

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مواطنا مدنيا إسرائيليا عثر على جهاز لاسلكي مشفر لضابط إسرائيلي رفيع المستوى في وحدة خاصة، وذلك خلال تواجده أو تجوله في الجولان السوري المحتل.

מכשיר קשר מוצפן אבד לקצין ביחידה מיוחדת ואותר על ידי אזרח



N12 - חדשות (09/06/20, 18:10:30)https://t.co/hi0sfoBxrK — חדשות מבזקים.נט (@mivzakim_news) June 9, 2020

وأكدت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم توجيه اتهامات عدة للضابط أو للمتورط في فقد جهاز لاسلكي مشفر، والذي عثر عليه، أمس الاثنين، صدفة، من مواطن مدني إسرائيلي، الذي أدرك أن الجهاز يعود للجيش الإسرائيلي، فأعاده، على الفور، إلى وحدة عسكرية إسرائيلية كانت متواجدة بالمكان.

ونقلت القناة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تحديد مكان الجهاز اللاسلكي قبل العثور عليه من المواطن المدني، وبأنه فقد خلال عملية عسكرية روتينية في الجولان المحتل، وكشف أنه لم يكن هناك أي تخوف من تسرب معلومات من الجهاز اللاسلكي.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحقق في الواقعة الخطيرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الضابط، أو أي متورط في فقد الجهاز.