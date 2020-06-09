تداول صور لـ"الجاسوس الإيراني" المتسبب في مقتل قاسم سليماني

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صورة محمود موسوي مجد، الذي اتهمته السلطات القضائية بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل، وتزويدهما بمعلومات عن تحركات قائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني.

ونشر الناشطون صورة لسيد محمود موسوي مجد وهو برفقة الجنرال حسين همداني، قائد القوات الإيرانية الذي قتل في سوريا عام 2015.

— M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) June 9, 2020

​وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي أعلن حكم الإعدام بحق موسوي مجد، بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وتقديم معلومات عن تحركات قاسم سليماني.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.