إيران تعلن اعتقال 6 أشخاص في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن، في قضية إسقاط طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، إن "المؤسسة القضائية للقوات المسلحة أوقفت حتى الآن 6 أشخاص في إطار التحقيقات حول حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "بشأن ملف الطائرة الأوكرانية، أجرت فرق من الخبراء تحقيقات حول الحادثة"، مؤكدا أن أهالي الضحايا يمكنهم التقدم بشكاوى إلى القضاء".

وأوضح إسماعيلي أن "70 عائلة من أقرباء ضحايا إسقاط الطائرة شاركوا في التحقيقيات"، قائلا: "أُلقي القبض على 6 أشخاص حتى الآن في إطار التحقيقات، أُفرج عن 3 منهم بكفالات، وما زال الـ 3 الآخرون موقوفون".

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إيران اعتقال أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المتورطين في حادث الطائرة "سينالون العقاب".

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.