واشنطن تدعو الصين إلى إعادة النظر برفضها المشاركة بالمحادثات النووية الثلاثية

موسكو - سبوتنيك. وكتب بيلينجلي عبر حسابه بموقع تويتر: "صرحت الصين لتوها بأنها لا تنوي المشاركة في المحادثات الثلاثية. يجب عليها إعادة النظر في هذه القضية".
كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، قالت اليوم، "إن الصين لا تعتزم المشاركة في المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية".
وقالت هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الصين تلقت دعوة، "فيما يتعلق بهذه القضية، فقد أعربنا مرارا عن موقفنا. الصين لا تعتزم المشاركة في ما يسمى بالمحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن نزع السلاح النووي".
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تحترم وجهة نظر بكين بهذا الجانب.
ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى عدم المضي قدما أكثر في مسار تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
وسيجري ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات بشأن الأسلحة النووية في فيينا في الـ22 من يونيو/حزيران الجاري.
وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة أنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية.
واقترحت أيضا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها غير مهتمة بمعاهدة الحد من التسلح.
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