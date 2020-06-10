نيويورك تعيد تسمية عدة شوارع في المدينة بعبارة "حياة السود مهمة"

أكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، يوم الثلاثاء، أن المدينة ستعيد تسمية أهم شوارعها بعبارة "حياة السود مهمة".

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي، إن "العبارة ستكتب على شارع حيوي بالقرب من مبنى البلدية في مانهاتن".

وأضاف عمدة نيويورك، أن العبارة ستطلق على شوارع أخرى، وسيتم اختيار الأمكان بواسطة مشاركين ونشطاء وقادة المدينة".

وتابع دي بلاسيو، "ما سيبدو جليا من إطلاق تلك العبارة على شوارعنا، هو ما يجب أن تشعر به مدينتنا والأمة كلها بعمق عبارة (حياة السود مهمة)".

New York City will name a street "Black Lives Matter" in each borough https://t.co/0ewDnxuL2L pic.twitter.com/qozwk1iHFm — CNN Politics (@CNNPolitics) June 10, 2020

وشدد عمدة نيويورك على أنه "سيتم أيضا رسم عبارة حياة السود مهمة في شوارع المدينة"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع يوم الأحد مع نشطاء، بمن فيهم غوين كار، والدة إريك غارنر، الذي توفي في عام 2014 بعدما قتل خنقا على يد رجل شرطة في نيويورك.

كانت عمدة واشنطن موريل براوزر قد قررت الأسبوع الماضي إعادة تسمية المنطقة الموجودة خارج البيت الأبيض "ساحة حياة السود مهمة"، وسمحت بكتابة الكلمات بحروف صفراء ضخمة على أرضية الشوارع القريبة.



وتأتي تلك المبادرة في وقت تتواصل فيه المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد العنصرية وسوء المعاملة التي يتعرض لها السود في البلاد، حيث أشعل فتيل الاحتجاجات وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الذي توفي في 25 مايو/أيار المنصرم بمدينة مينيابوليس خلال توقيفه بشكل عنيف من قبل أربعة أفراد من الشرطة، جثم أحدهم على رقبته لمدة 9 دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.