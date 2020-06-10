روحاني يكشف ما طلبه من رؤساء دول في أزمة كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد في بلاده "باتت اليوم حديث الألسن".

وأوضح روحاني، في كلمته اليوم الأربعاء بجلسة مجلس الوزراء، "جهود الشعب الإيراني في مواجهة كورونا باتت حديث الألسن خاصة عند مقارنة إيران مع الدول التي لا تخضع للضغوط والحظر وليس لديها مشكلة أخرى سوى مواجهة كورونا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده "تواجه منذ أربعة أشهر الحظر وفيروس كورونا معا".

وتابع: "شعبنا الواعي تحمل خلال هذه الفترة ضغوطا اقتصادية كبيرة، لكن إذا قارنَا إيران مع الدول التي ليس لها مشكلة سوى مواجهة كورونا دون الخضوع لأي حظر أو ضغوط، عند ذلك يكون صمود الشعب الإيراني حديث الألسن".

وشدد روحاني على أن "سلامة المواطنين وصحتهم هي القضية الأولى للحكومة وبالتالي فإن عودة النشاطات المختلفة إلى طبيعتها تدريجيا خلال الشهرين الماضيين تتطلب المزيد من الحذر والتقيد بالتعليمات الصحية".

وأكد الرئيس الإيراني على أن "إمكانات وزارة الصحة أكثر بكثير من التبعات التي أوجدها فيروس كورونا".

لافتا إلى أن "الجهود المبذولة في البلاد لا تقتصر على الرعاية الصحية بل هناك أعمال تجري لإيجاد علاج ولقاح للفيروس، كما يجري تأمين احتياجات البلاد الصحية والعلاجية، وكان للشركات المعرفية دور كبير في هذا المجال بحيث أن منتجاتها باتت تصدر إلى الدول الأخرى".

وأضاف: "خلال اتصالي برؤساء بعض البلدان، كان بعضهم يطلب من إيران تصدير المعقمات إلى بلدانهم، وهذا ما نعمل عليه حاليا".