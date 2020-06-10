رئيس كوريا الجنوبية ينادي بـ"ديمقراطية أكبر" في بلاده

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم الأربعاء، في ذكرى الانتفاضة التاريخية عام 1987 ضد حكم جيون دو-هوان الاستبدادي، إن بلاده أمامها طريق طويل لتمتلك ديمقراطية أفضل.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الرئيس قوله، في خطاب تلفزيوني، "في مظاهرات العاشر من يونيو الديمقراطية، صنعنا الديمقراطية معا. وديمقراطية كوريا الجنوبية تتميز بالمشاركة والازدهار المشترك، وكذلك "التضامن والتعاون".

وتابع "الديمقراطية التي خلقناها جعلت جمهورية كوريا الجنوبية نموذجا للحجر الصحي ضد كوفيد-19".

وأضاف الرئيس، وهو محامي سابق في مجال حقوق الإنسان، أنه "على الرغم من ذلك فإن كوريا الجنوبية مازال أمامها طريق طويل لتمتلك ديمقراطية أفضل. الآن، علينا المضي قدما لنحقق ديمقراطية أكبر وأكثر تنوعا".

وشدد قائلا "لا يمكننا التوقف في منتصف طريقنا لتحقيق الديمقراطية، لأنها تتطور بلا توقف".