مصر تحصل على منحة بقيمة نحو 3 مليون دولار من كوريا الجنوبية لـ "ميكنة الملكية الفكرية"

وأشارت المشاط، في بيان نشر اليوم الأربعاء، على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن المنحة، تمت الموافقة عليها من مجلس النواب، أمس الثلاثاء، وأن المنحة متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن الاستراتيجية الجديدة مبنية على 3 محاور أساسية وهي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو لقوة الدافعة".

وأضافت المشاط:

بالنسبة للمحور الأول وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع يتضمن إنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، وفيما يتعلق بالمحور الثاني وهو المشروعات الجارية، فإن هذا المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، ويساهم في تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع في مصر وذلك عن طريق استخدام نظام الطلبات عبر الإنترنت، بما يساهم في تطوير البحث العلمي ودعم عمليات نقل وتطوير التكنولوجيا، واستثمار كل ذلك في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبالنسبة للمحور الثالث، قالت الوزيرة إن "المشروع يساهم في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث يعد الاستثمار في الابتكار من العوامل حاسمة الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا فى مجال البحث العلمي، والتي تأتي ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن.