سفير الصين: أفعال واشنطن بخصوص منظمة الصحة العالمية "كمن يبصق في بئر يشرب منه الجميع"

أعلن سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بأفعالها بخصوص منظمة الصحة العالمية كمن "يبصق في بئر مشترك"، غير مبالين بأحد.

وقال هانهوي لوكالة "سبوتنيك": إن "الأمريكيين يغادرون العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك ومنظمة الصحة العالمية"، مضيفا:

كما لو أنهم بأنفسهم يقطعون الجذع الذي يستندون إليه، وبالإضافة إلى ذلك هم بأفعالهم هذه كالذي يبصق في بئر مشترك يقدم للجميع ماء الشرب كمنظمة الصحة العالمية.

ونوه: "أذكر مثل هذا المثل في اللغة الروسية نعم، الأمريكيون (يبصقون) في بئرنا المشترك غير مبالين بأحد".

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "الولايات المتحدة ستتوقف تمامًا عن تمويل المنظمة وستراجع عضويتها فيها، إذا لم تنفذ الإصلاحات التي تطلبها الولايات المتحدة في غضون 30 يومًا".

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فقد حققت إدارته في استجابة منظمة الصحة العالمية الفاشلة لوباء الفيروس التاجي، وأن الولايات المتحدة "ستعيد توجيه هذه الأموال إلى العالم كله لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة".

وكان ترامب قد اتهم منظمة الصحة العالمية في السابق بإخفاء حجم وباء الفيروس التاجي لصالح الصين.