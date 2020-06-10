جونسون: سنفعل كل ما يمكن لدعم الأطقم الطبية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أفراد الأطقم الطبية يقفون في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يجب علينا جميعا أن نتذكر أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف: "هؤلاء العاملون في الأطقم الطبية (الأطباء والتمريض) هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويجب دعمهم".

We must all continue to remember those on the frontline battling this disease, and members of society who are vulnerable - and continue to do all we can to stop the spread of coronavirus.



By doing the right thing and following the rules, you are helping to save lives. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 10, 2020

وتابع: "يجب أن نواصل عمل كل نستطيع فعله لمساعدتهم في إيقاف هذا الوباء والقضاء عليه".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 411 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.