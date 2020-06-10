بالفيديو...شرطي أمريكي من أصل أفريقي يرفض الركوع للمتظاهرين

رفض شرطي أمريكي من أصل أفريقي في مدينة هارتويل في ولاية جورجيا الأمريكية الركوع أمام المتظاهرين، تضامنا مع حركة "حياة السود مهمة".

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه متظاهرون يطلبون من ضابط أسود أن يركع تضامنا مع حركة "حياة السود مهمة".

— New York Post (@nypost) June 10, 2020

ومن جانبه رفض الشرطي الركوع، وطالب المتظاهرين، بعدم الخلط بين الشرطي السيئ، والشرطي الشريف، وقال: "كان من المفترض أن أكون اليوم في عطلة مع زوجتي خارج المدينة، ولكن قطعت إجازتي لأتولى حمايتكم في المسيرة".

وتابع: "أنا لا أركع إلا لواحد فقط هو الرب".

وتشهد عشرات المدن الأمريكية، ومن بينها واشنطن العاصمة، احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع ضد مقتل جورج فلويد المواطن الأفروأمريكي الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابوليس، ورافق هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.