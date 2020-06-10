الدول الأكثر أمانا في العالم

تم الاعتراف بأيسلندا، مرة أخرى، بأنها أكثر الدول أمانًا في العالم، والتي فازت بالمركز الأول في مؤشر السلام العالمي، الذي نشره المركز التحليلي "معهد الاقتصاد والسلام".

وحلت نيوزيلندا في المركز الثاني والبرتغال في المركز الثالث. وشملت قائمة العشر الأوائل أيضا النمسا والدنمارك وكندا وسنغافورة وجمهورية التشيك واليابان وسويسرا.

وجاءت روسيا مرة أخرى في المركز 154 بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. ارتفع المؤشر العام للدولة بنسبة 1.3 في المئة. كما لفت الخبراء الانتباه إلى أن عدد جرائم القتل في روسيا قد انخفض: من أكثر من 20 حادثة لكل 100 ألف شخص إلى أقل من عشرة.

وأشار التقرير إلى أن إحدى مشاكل روسيا "عدم الاستقرار السياسي".

ضم واضعو التقرير روسيا في مجموعة واحدة مع دول أخرى كانت من دول الاتحاد السوفيتي: أوكرانيا، كازاخستان، قيرغيزستان، تركمانستان، أذربيجان، جورجيا، أرمينيا، مولدوفا، وبيلاروسيا. تم الاعتراف بكازاخستان كأكثر دولة محبة للسلام من هذه المجموعة - احتلت المركز 70، على الرغم من حدوث انخفاض حاد في مؤشرات "السلامة والأمن" هناك.

هناك 163 دولة في القائمة. تحتل المراكز الأخيرة في القائمة العراق وسوريا وأفغانستان.

تم وضع مؤشر السلام العالمي من قبل علماء الاجتماع والاقتصاديين من مجموعة الخبراء الدولية لمعهد الاقتصاد والسلام. يتم تجميع القائمة سنويا منذ عام 2007.