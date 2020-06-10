القائد العام للجيش الإيراني يتحدث عن مهمة قواته الرئيسية

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء، عبد الرحيم موسوي، إن المهمة الرئيسية لجيش بلاده، في الوقت الراهن، هي تعزيز القدرات والجهوزية القتالية وضرورة التعلم والانضباط وحفظ المعلومات.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن موسوي اطلع، خلال تفقده مقر الفرقة 158 للقوات البرية في مدينة شاهرود، على استعداد وجهوزية القوات القتالية والتدريبية وكذلك تفقد معرض المنجزات الدفاعية والعلمية والبحثية للجيش.

ونقلت الوكالة عن القائد العام، القول: "المهمة الرئيسية اليوم للجيش هي تعزيز القدرات والجهوزية القتالية وضرورة التعلم والانضباط وحفظ المعلومات".

وأكد اللواء موسوي على "ضرورة تنفيذ تطلعات قائد الثورة الإسلامية بشأن تعزيز القدرة والجهوزية القتالية والسعي لرفع احتياجات القوات المعيشية وكذلك الارتقاء بالتعليم".

كما لفت إلى أن "التعليم والانضباط وحفظ المعلومات والصيانة والسلامة من الضرويات التي يجب الاهتمام بها".