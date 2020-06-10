تجاوز إصابات كورونا في أفريقيا 200 ألف وأكثر من 5 آلاف وفاة

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا تجاوز 200 ألف حالة، ووفاة أكثر من 5.5 ألف شخص.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، منذ انتشار العدوى في القارة الأفريقية، تم تسجيل 202.783 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و5540 حالة وفاة.

ويشار إلى أن عدد المتماثلين للشفاء، في القارة الأفريقية، تجاوز 90 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد.

Over 200,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 90,000 recoveries & 5,400 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTg pic.twitter.com/L1eDXXsEkz — WHO African Region (@WHOAFRO) June 10, 2020

​وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية جنوب أفريقيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد، "جائحة". ووفقا لأحدث البيانات تم تسجيل ما يقرب من 7 ملايين حالة إصابة بالمرض في العالم، وتوفي أكثر من 406 آلاف شخص.