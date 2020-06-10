بابا الفاتيكان يوجه رسالة قوية للأمريكيين

وجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، رسالة قوية إلى الأمريكيين الكاثوليك، قال فيها إن هناك قضايا انتخابية يجب الانتباه إليها في الانتخابات المقبلة.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بابا الفاتيكان، ذكر اسم جورج فلويد مرتين، مؤكدا دعمه القوي لاحتجاجات الأمريكيين ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

وشدد البابا فرنسيس على أن هناك قضايا أخرى أهم من الإجهاض، يجب أن يلتفت إليها الأمريكيون الكاثوليك، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سيتم إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات بابا الفاتيكان، تشجع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، التي اجتاحت أمريكا وعدد من دول العالم، عقب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة.

وتابعت: "هذه دعوة للأمريكيين الكاثوليك ليقفوا صفا واحدا أمام سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة".

Pope Francis and the Vatican have strongly backed the protests against racism and police brutality, a move that reminds Catholic American voters there are other issues besides abortion ahead of the U.S. presidential election. https://t.co/CMExOyXC1S — AP Europe (@AP_Europe) June 10, 2020

واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية احتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي.

وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".