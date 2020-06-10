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    بابا الفاتيكان فرانسيس خلال القداس في ساحة القديس بيتر الخالية بسبب الحجر الصحي المفروض في الفاتينكان، إيطاليا 15 مارس 2020

    بابا الفاتيكان يوجه رسالة قوية للأمريكيين

    © AFP 2020 / Vatican Media
    العالم
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    الموضوع:
    احتجاجات جورج فلويد (89)
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    وجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، رسالة قوية إلى الأمريكيين الكاثوليك، قال فيها إن هناك قضايا انتخابية يجب الانتباه إليها في الانتخابات المقبلة.

    الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في جنازة والده الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في كاتدرائية واشنطن الوطنية، 5 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © REUTERS / POOL
    جورج بوش يعلق على احتجاجات فلويد ويهاجم "الفشل الصادم"
    ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بابا الفاتيكان، ذكر اسم جورج فلويد مرتين، مؤكدا دعمه القوي لاحتجاجات الأمريكيين ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

    وشدد البابا فرنسيس على أن هناك قضايا أخرى أهم من الإجهاض، يجب أن يلتفت إليها الأمريكيون الكاثوليك، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سيتم إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات بابا الفاتيكان، تشجع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، التي اجتاحت أمريكا وعدد من دول العالم، عقب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة.

    وتابعت: "هذه دعوة للأمريكيين الكاثوليك ليقفوا صفا واحدا أمام سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة".

    واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية احتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي.

    وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".

    الموضوع:
    احتجاجات جورج فلويد (89)

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    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, أمريكا, احتجاجات, بابا الفاتيكان
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