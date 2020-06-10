المفوضية الأوروبية تتبنى خطة لرفع قيود السفر خارج الاتحاد

أعلن الممثل الأعلى للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المفوضية الأوروبية تعتزم تبني خطة لرفع قيود السفر خارج الاتحاد الأوروبي بداية من يوليو/ تموز المقبل.

أمستردام- سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صفحي، اليوم الأربعاء: "ناقشنا الإجراءات المتخذة للحدود الداخلية للدول الأعضاء".

وأضاف: "المفوضية ستتبنى خطة لرفع القيود على السفر خارج الاتحاد الأوروبي منذ بداية يوليو".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". ووفقا لأحداث البيانات تم تسجيل ما يقرب من 7 ملايين حالة إصابة بالمرض في العالم، وتوفي أكثر من 406 ألف شخص.

جدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية قد بدأت بتخفيف القيود المفروضة على السفر، وقد بات السفر ممكنا بين دول البلطيق، وكذلك عبر الحدود بين ألمانيا والنمسا وسويسرا.