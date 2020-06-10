متظاهرون يحطمون النصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس

حطم متظاهرون النصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، وألقوه في بحيرة بيرد بارك.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تجمع المتظاهرون اليوم الأربعاء، حول النصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس للوقوف تضامناً مع الشعوب الأصلية، ودعوا الى إنزال التمثال معتبرين أن كولومبوس يمثل الإبادة الجماعية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كيف يستخدم المتظاهرون الحبال لسحب التمثال الذي يبلغ طوله 8 أقدام تقريبا، ثم ينقلوه عبر الطريق حيث تم إشعال النار به، ثم يلقون في بحيرة بيرد بارك.

— Benjamin Wachenje (@aka_Bro_Ben) June 10, 2020

ويأتي تحطيم التمثال في غضون موجة ضد تماثيل شخصيات ورموز متهمون بممارسة ​العنصرية​ أو تسهيل ​العبودية​.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية، ومن بينها واشنطن العاصمة، احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع ضد مقتل جورج فلويد المواطن الأفروأمريكي الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابوليس، ورافق هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.