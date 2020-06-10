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    Queen Elizabeth حاملة طائرات بريطانية

    تستعد للحرب... الأقمار الصناعية ترصد حاملة طائرات بـ 16 مقاتلة في سواحل إيران... صور

    © AP Photo / Russell Cheyne
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    أظهرت مجموعة صور التقطتها الأقمار الصناعية، أمس الثلاثاء، للسواحل الإيرانية وجود حاملة طائرات هائلة الحجم ترسو في أحد الموانئ الإيرانية ويظهر عليها سرب من الطائرات المقاتلة.

    ويظهر في الصور الملتقطة حاملة طائرات بالحجم الطبيعي، تشبه إلى حد كبير حاملة الطائرات التي يملكها أسطول البحرية الأمريكي، ترسو قبالة السواحل الجنوبية لإيران.

    ويبلغ طول حاملة الطائرات التي صورتها العدسات، نحو 650 قدمًا (198 مترا) وعرضه 160 قدمًا (48 مترا).

    كوكب الأرض
    NASA/JAXA
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    وبحسب صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن إيران بنت هذا النموذج "الوهمي" بهدف إجراء التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية لحرب محتملة في المنطقة في ظل التوتر المتصاعد مع أمريكا.

    وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النموذج يطابق تماما نموذج "Nimitz" الأمريكي زودت بنحو 16 مقاتلة هجومية ومتعددة المهام تقف على سطحها بشكل واضح.

    وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تسعى لتنفيذ عملية إغراق وهمية لحاملة الطائرات الأمريكية، بجانب مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من نفط العالم.

    وكان قائد الحرس الثوري الإيراني أعلن في نهاية الشهر الماضي، أن قدرات البلاد الدفاعية لها أجزاء علنية وأخرى خفية، وأن الجزء المهم والخطير منها هو خفي.

    جاءت تصريحات قائد الحرس الثوري، اللواء سلامي، في كلمته أثناء مراسم انضمام 120 زورقا قتاليا للقوة البحرية للحرس الثوري في بندرعباس جنوبي البلاد.

    وأكد سلامي أن هذه القوة الخفية سيلمسها العدو في حال ارتكابه أي عدوان "إذ سيرى جحيما حينما تنهال النيران عليه من كل حدب وصوب"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

    ودشنت إيران، الشهر الماضي، 112 زورقا سريعا للقوة البحرية للحرس الثوري، وتم الكشف عن بدء تصنيع سفينة حربية كبيرة بطول 65 مترا قادرة على نقل المروحيات باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني" ستتبع للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

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    الكلمات الدلالية:
    الخليج, حاملة طائرات, إيران
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