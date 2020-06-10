تستعد للحرب... الأقمار الصناعية ترصد حاملة طائرات بـ 16 مقاتلة في سواحل إيران... صور

أظهرت مجموعة صور التقطتها الأقمار الصناعية، أمس الثلاثاء، للسواحل الإيرانية وجود حاملة طائرات هائلة الحجم ترسو في أحد الموانئ الإيرانية ويظهر عليها سرب من الطائرات المقاتلة.

ويظهر في الصور الملتقطة حاملة طائرات بالحجم الطبيعي، تشبه إلى حد كبير حاملة الطائرات التي يملكها أسطول البحرية الأمريكي، ترسو قبالة السواحل الجنوبية لإيران.

ويبلغ طول حاملة الطائرات التي صورتها العدسات، نحو 650 قدمًا (198 مترا) وعرضه 160 قدمًا (48 مترا).

وبحسب صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن إيران بنت هذا النموذج "الوهمي" بهدف إجراء التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية لحرب محتملة في المنطقة في ظل التوتر المتصاعد مع أمريكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النموذج يطابق تماما نموذج "Nimitz" الأمريكي زودت بنحو 16 مقاتلة هجومية ومتعددة المهام تقف على سطحها بشكل واضح.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تسعى لتنفيذ عملية إغراق وهمية لحاملة الطائرات الأمريكية، بجانب مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من نفط العالم.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني أعلن في نهاية الشهر الماضي، أن قدرات البلاد الدفاعية لها أجزاء علنية وأخرى خفية، وأن الجزء المهم والخطير منها هو خفي.

**NEW: Iran builds a fake aircraft carrier to attack in the port city of Bandar Abbas as tensions remain high with the US. The mock-up, for potential live-fire drills, resembles the Nimitz-class carriers the US Navy typically sails into the Persian Gulf. (📸: Maxar Technologies) pic.twitter.com/DqjTS4D4ui — Patrick Hussion (@PatrickHussion) June 9, 2020

جاءت تصريحات قائد الحرس الثوري، اللواء سلامي، في كلمته أثناء مراسم انضمام 120 زورقا قتاليا للقوة البحرية للحرس الثوري في بندرعباس جنوبي البلاد.

Monitoring IRGC-N: Over a hundred speed arms boats in various classes were delivered to The #IRGC base in Bandar Abbas in 26/05/2020 and were put near a fake U.S. aircraft carrier. The purpose was to simulate an attack on U.S. navy carrier. #iran pic.twitter.com/ecvwZezYIu — אינטלי טיימס - INTELLI TIMES (@IntelliTimes) June 6, 2020

وأكد سلامي أن هذه القوة الخفية سيلمسها العدو في حال ارتكابه أي عدوان "إذ سيرى جحيما حينما تنهال النيران عليه من كل حدب وصوب"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

'Iran built a large-scale dummy US Navy aircraft carrier in 2013-14. And then dramatically destroyed it in war games in February 2015. Recently it has been repaired and may be destined for another explosive demonstration soon'#Iran #Navy #USAhttps://t.co/9EoUvs7tLB — CybIntelligence (@Cybintelligence) June 3, 2020

ودشنت إيران، الشهر الماضي، 112 زورقا سريعا للقوة البحرية للحرس الثوري، وتم الكشف عن بدء تصنيع سفينة حربية كبيرة بطول 65 مترا قادرة على نقل المروحيات باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني" ستتبع للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.