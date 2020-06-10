ألمانيا تعلن موعد فتح الحدود مع الدول الأوروبية

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك، يوم 15 يونيو/حزيران، وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال زيهوفر، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء: إن "القيود المفروضة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول البلاد ستمدد حتى نهاية يونيو".

وأعلنت ألمانيا بالفعل أنها سترفع حظر سفر شامل لأعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا اعتبارًا من 15 يونيو، مما يفتح الطريق لفصل نصائح السفر لمناطق فردية.

وكانت ألمانيا قد أغلقت حدودها مع عدة دول في منتصف شهر مارس/آذار الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم حينها إغلاق جميع المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والدنمارك.